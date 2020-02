PREVISÃO DO TEMPO: Sipam prevê temporais e primeira friagem do ano para Rondônia

Previsão do muita chuva para os próximos dias no Paraná.

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que uma frente fria atípica chega em Rondônia neste sábado e traz junto o primeiro evento de friagem do ano. A previsão é de um dia de céu encoberto em todo o Estado. O sol praticamente não aparece e há previsão de chuva a qualquer hora do dia em todas as áreas, com risco de grandes acumulados de chuva e possibilidade de temporais. Esta friagem será de fraca intensidade e não provocará frio, mas deixará o tempo ameno, sem calor, em todo o Estado.

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a friagem ainda atua sobre Rondônia neste domingo e mantém o tempo ameno sobre o Estado, principalmente durante a noite e madrugada. A previsão é de um dia de céu nublado em quase todas as regiões rondonienses, inclusive na Capital. O sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite. Somente no Vale do Guaporé o dia começa nublado com possibilidade de chuva, mas a partir da tarde o tempo deve abrir, o sol reaparece e as condições de chuva diminuem bastante.

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que o sol e o calor voltam a predominar sobre Rondônia neste começo de semana devido o enfraquecimento da friagem que chegou no último fim de semana ao Estado. A previsão é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva passageira e isolada à tarde apenas no Vale do Guaporé. Na Capital e demais regiões de Rondônia a segunda-feira será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas isoladas de chuva e trovoadas a partir da tarde.

Fonte: Sipam