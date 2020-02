BR-435: motorista perde controle de direção e tomba carreta carregada com adubo

Passageiro ficou com o pé preso as ferragens.

Na tarde desta terça-feira (18), aconteceu o capotamento de um veículo Fiat Palio Week Trekking, na RO 383 km 10 em Alta Floresta D´Oeste (RO). Segundo informações, o motorista perdeu o controle da direção e acabou capotando.

O local já foi palco de vários acidentes, devido uma curva acentuada que existe na localidade.

De acordo com o que consta no Boletim de ocorrência, no veículo encontravam-se 03 (três) pessoas, sendo uma delas um passageiro que ficou com o pé preso as ferragens, onde a PM Policia Militar com ajuda de populares que passavam pelo local conseguiram retirá-lo, sendo posteriormente conduzido até o HPS Público onde sofreu fratura em um dos dedos do pé. O motorista do veículo sofreu fratura na clavícula e o terceiro ocupante sofreu apenas escoriações pelo corpo.

Consta ainda no Boletim de ocorrência que foi constatado em laudo médico que o Motorista de 49 anos apresentava sintomas de embriaguez e que se recusou a tomar a medicação, logo foi conduzido a Delegacia de Policia Civil para registro de ocorrência, momentos depois o mesmo começou a passar mal, e foi conduzido ao HPS pela ambulância, sendo atendido novamente.

Fonte: 190online