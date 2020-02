Agricultor morre ao ter cabeça dilacerada por tiro efetuado por assaltantes, em RO

Crime aconteceu na zona rural de Monte Negro. Perto do corpo foi achado uma cápsula de calibre 16.

Um agricultor de 37 anos morreu depois de ter a cabeça dilacerada por um tiro, na noite de quarta-feira (18), durante um assalto na residência da família em Monte Negro (RO). A vítima do latrocínio foi identificada como Leomar Soares. Os bandidos que efetuaram o disparo não foram localizados.

Aos policiais militares, a esposa do agricultor contou que o crime aconteceu enquanto a família chegava na propriedade em um carro. Quando a mulher desembarcou do veículo para fechar a porteira, os bandidos se aproximaram e renderam Leomar.

Segundo a Polícia Militar (PM), durante o roubo os criminosos exigiam dinheiro e mandaram os moradores entrarem na residência. A mulher ficou com a criança de colo, juntamente com outra filha, de 9 anos, enquanto o esposo permaneceu do lado externo da casa.

Neste momento os bandidos atiraram em Leomar e a mulher correu para fora da casa na tentativa de socorrer o marido, mas ele já estava morto.

Os assaltantes então fugiram de moto e levaram alguns objetos da casa, como celular e cerca de R$ 40 em dinheiro.

A polícia foi chamada à propriedade e, próximo ao corpo da vítima, foi encontrado uma cápsula de calibre 16. Segundo a PM, o tiro na cabeça da vítima resultou na dilaceração do crânio. Aos policiais, a esposa do agricultor relatou que na quarta-feira vendeu uma carga de gado no valor de R$ 13 mil.