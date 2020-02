Solicitação de Outorga do direito de uso de recursos hídricos de Maria Gomes da Silva

A Senhora MARIA GOMES DA SILVA, Proprietária de um LOTE RURAL, localizado LINHA 42,5 KM 06, GLEBA 02, SETOR RIO BRANCO 1, MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D´OESTE – RO, portador do CPF- 614.982.542-68, torna público que requereu ao COREH/SEDAM em 19/02/2020, os pedidos DE PEDIDO DE OUTORGA DE USO ÁGUA ATIVIDADE PISCICULTURA em sua propriedade, no endereço acima descrito, com local de atividade com Coord. Geog. S=11º 53’ 13,93’ O= 62º 00’18,11’’.

Alta floresta 19 de fevereiro de 2020.

MARIA GOMES DA SILVA

PROPRIETÁRIA