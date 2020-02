Mais 53 atletas de Rondônia podem ser contemplados por Bolsa Atleta

Atletas conquistam melhor potencial com manutenção advinda do investimento do Governo de Rondônia Atletas conquistam melhor potencial com manutenção advinda do investimento do Governo de Rondônia

As inscrições para o Programa Bolsa Atleta encerraram com 158 inscritos, e destes 53 novos atletas de Rondônia podem ser beneficiados em 2021. O programa da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) contempla atualmente 47 atletas de todo o Estado, de diversas modalidades.

Um dos destaques beneficiados é o atleta de Kung Fu, Henrique Nunes Santana, de Pimenta Bueno, que conquistou em 2019 o terceiro lugar em uma competição na China. Assim como ele, muitos atletas do Estado estão chegando a novos níveis, conforme a dedicação em honrar com a prestação de contas e seguir todos os critérios do Conselho Estadual de Desporto e Lazer (Conedel), para receber o auxílio financeiro do Governo do Estado durante 12 meses, sendo possível assim, desenvolver melhor o esporte com esse investimento.

O certame 2020 foi publicado por edital em janeiro e irá selecionar 53 novos atletas das categorias Estudantil, Estadual, Nacional e Internacional, inclusive paralímpicas. A relação de beneficiários será publicada no dia 11 de maio. A estimativa do superintendente da Sejucel, Jobson Bandeira, é que o Estado possa manter 100 atletas com o auxílio para 2021. Isso, porque a comissão do programa avalia constantemente os atletas, os auxiliando, inclusive, com orientações sobre o uso adequado do benefício, que tem valor variado conforme a modalidade esportiva.

“Um dos maiores problemas que enfrentamos, é que o atleta precisa entender que esse recurso público tem que ter prestação de contas. Em 2019 cancelamos 19 bolsas porque o atleta não fez a prestação de contas ou identificamos erros. Por isso, esse ano orientamos todos os atletas, esperando que cancelar nenhum dos 47 que estão sendo avaliados e possamos agregar mais 53 novos atletas”, pontuou Jobson.

O suporte é dado para que o atleta se desenvolva melhor e possa representar o Brasil em competições. Os beneficiados são agraciados com auxílios, como material esportivo, tratamento de saúde em caso de contusões nas competições esportivas e na melhoria da performance física, alimentação nos locais de competição e despesas com taxas e filiações. Para os transportes terrestre ou aéreo no Estado e fora dele, o atleta conta com o Programa de Desenvolvimento do Desporto de Rendimento (Proder).

O bolsa técnico também oferece o auxílio financeiro para os responsáveis técnicos, que passam por avaliações para que possam receber o benefício. Neste certame, quatro novas bolsas estão sendo disponibilizadas.