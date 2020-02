Taxistas têm 45 dias para se legalizar transporte alternatvivo

As semifinais do Campeonato do Serrano aconteceram neste final de semana em Alta Floresta D’Oeste.

Estadio Municipal Estadio Municipal

No sábado (15), às 15h30, Mixto e Nova Aliança empataram em zero a zero na segunda divisão. Com o resultado, a decisão foi parar nas cobranças de pênaltis. Com o placar de 3 a 2, a equipe do Mixto venceu as cobranças e garantiu a disputa pelo título da categoria.

Às 16h30, aconteceu a disputa pela vaga na final da primeira divisão. Com gols de Luan Mateus e Geovane Bone, a equipe do Mixto venceu a equipe do Napoli por 2 a 0 (zero) e garantiu a vaga na decisão do certame.

No domingo, dia 16 de fevereiro, às 15h30, teve inicio a disputa pela vaga na decisão da segunda divisão. Com gol do camisa 10, Ério Ferreira, a equipe do Independente venceu a equipe União por 1 a 0 (zero), e garantiu a vaga na final da competição.

Com dois gols de Willian Paixão e um gol de Fábio Lopes, a equipe do Independente venceu a equipe União por 3 a 1 em uma das semifinais da primeira divisão do Campeonato do Serrano. O gol da equipe do Setor Astolfo foi marcado por Lucas Lima.

Com os resultados, Mixto e Independente disputam as finais das duas categorias da competição. Os jogos serão realizados neste domingo, dia 23 de fevereiro, a partir das 15h30, no Campo do Serrano, na Linha 65, na área rural de Alta Floresta D’Oeste. A competição faz parte de uma parceria que envolve as equipes Garça Branca e Botafogo e a Secretaria Municipal de Esporte e Cultura (SEMEC).

Fonte: Florestanopticias

Reportagem: Leandro Pereira