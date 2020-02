1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Alta Floresta dia 17/02/20

Texto foi lido na sessão de abertura do ano legislativo, após quase um mês e meio de recesso dos parlamentares. Na mensagem, presidente também pede apreciação de privatizações.

O presidente Jair Bolsonaro pediu nesta segunda-feira (3), na apresentação da mensagem enviada ao Congresso Nacional na reabertura do ano legislativo, que deputados e senadores aprovem uma “pauta prioritária” com oito temas. A lista inclui a reforma tributária, a privatização da Eletrobras e a independência do Banco Central.

A mensagem, entregue aos parlamentares pelo ministro-chefe da Casa Civil, ministro Onyx Lorenzoni, foi lida pela primeira secretária do Congresso Nacional, deputada Soraya Santos (PL-RJ) na sessão solene que marcou o retorno dos trabalhos do Legislativo. No momento da solenidade, Bolsonaro cumpria agenda oficial em São Paulo.

O documento entregue ao Congresso tem 150 páginas. Nas quatro páginas da apresentação, lidas pela deputada Soraya Santos, o presidente faz um balanço do primeiro ano de governo e lista as pautas consideradas mais importantes até dezembro. Ao longo do texto, em trecho que não foi lido, também menciona a reforma administrativa, a ser enviada neste mês ao Congresso.

A lista das prioridades relacionadas na apresentação da mensagem inclui:

reforma tributária;

MP do Contribuinte Legal;

Programa Verde-Amarelo;

independência do Banco Central;

privatização da Eletrobras;

Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal;

Novo Marco Legal do Saneamento

Plano Mais Brasil, que reúne as propostas de Emenda à Constituição (PECs) Emergencial, do Pacto Federativo e dos Fundos Públicos.