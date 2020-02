Polícia recebe denúncia e localiza corpos de casal que estava desaparecido

Uma família residente no município de Cerejeiras (RO) retornava das férias no estado de Santa Catarina (SC), quando foram roubados por bandidos armados, na cidade de Cuiabá capital do estado do Mato Grosso.

O empresário de 41 anos, estava acompanhado de sua esposa de 40 anos e de um casal de filhos gêmeos de 10 anos de idade, eles passaram férias no estado de Santa Catarina na companhia de amigos também residentes em Cerejeiras, quando retornavam da viagem, estacionaram a camionete Chevrolet, modelo S10, cor branca, ano 2019, placas OHO 8981 de Cerejeiras, por volta das 20:25h da quarta-feira (12/02), no pátio do Restaurante Sinuelo, na BR 364, saída para Vilhena, em Cuiabá, quando foram surpreendidos por dois bandidos armados.

Os elementos exigiram a entrega do veículo, sob forte ameaça na mira de revolveres, a família foi obrigada a desocupar imediatamente a camionete (VÍDEO) não tendo tempo de retirar seus objetos pessoais do interior do veículo, os bandidos fugiram tomando rumo ignorado, a ocorrência foi registrada e a policia está investigando o caso e tenta identificar os bandidos por meio de imagens da câmera de segurança do estabelecimento.

Após o roubo eles foram socorridos por amigos que faziam o mesmo trajeto de viagem, que os conduziram até o município de Cerejeiras. A equipe de reportagem do portal MÍDIARONDÔNIA não conseguiu apurar se o empresário tinha seguro do veículo.

Click no link abaixo e veja o vídeo na íntegra: https://www.youtube.com/watch?v=ijF2V-PlBvQ

Fonte: midiarondonia