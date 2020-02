Mais 5 escolas públicas de Rondônia passam a ter ‘modelo militar’

Ano letivo aberto em Ji-Paraná revela avanços na educação rondoniense Ano letivo aberto em Ji-Paraná revela avanços na educação rondoniense

A aplicação de estratégias e investimentos em busca de resultados positivos na educação no ano passado foram destaques na manhã de quinta-feira (6), durante a abertura oficial do ano letivo na rede estadual de ensino pelo governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, no Instituto Estadual de Educação Marechal Rondon, em Ji-Paraná.

O governador lembrou que foram injetados 26,6% em recursos para educação no ano passado. “São milhões a mais em relação ao que manda a lei”, declarou Marcos Rocha, ao iniciar as aulas aos 195 mil e 85 estudantes matriculados em 410 escolas nos 52 municípios do Estado.

Os investimentos trazem resultados positivos, a exemplo da jovem estudante Kethlin Rodrigues dos Santos, 18 anos, que vai cursar Biomedicina gratuitamente em 2020. Ela faz parte do seleto e histórico grupo de estudantes rondonienses da rede estadual que foi beneficiada por tirar nota alta no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma das principais portas de acesso ao ensino superior no Brasil. “Isso é o reflexo de que estamos no caminho certo. Aplicamos estratégias e investimentos para obter resultados positivos na educação. Em 2019 injetamos 26,6% em recursos para educação. São milhões a mais em relação ao que manda a lei”, declarou o governador coronel Marcos Rocha.

Durante toda a formação escolar, Kethlin Rodrigues dependeu de escola pública. O pai da garota, o motorista Aldemir Rosa dos Santos, disse que o resultado é fruto da excelente formação escolar que ela recebeu e ao esforço pessoal.

“É um sentimento de dever cumprido e a conquista de um sonho”, disse Kethlin que obteve uma das maiores notas no Enem em Rondônia, 940 pontos na redação e 658 pontos na contagem geral. Kethlin faz parte dos 33% dos 60 mil estudantes rondonienses que obtiveram nota alta no Enem garantindo a entrada na faculdade.

“Pela primeira vez Rondônia se destaca com notas altas no Enem. Foi uma chuva de notas acima dos 900”, destacou o secretário estadual de Educação, professor Suamy Vivecananda, ressaltando que “educação se faz com técnica, estratégia e domínio”.

Com o tema “Novos tempos, novas aprendizagens e melhores resultados”, a meta do governo estadual, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), nesta gestão é chegar ao topo do ensino público brasileiro. A proposta é implementar três ações que devem revolucionar a qualidade educacional.

Vivecananda dissse, ainda, que a Seduc pretende abrir 3650 vagas de cursos técnicos profissionalizantes, especialmente em cidades desprovidas de faculdades.

Ao recepcionar alunos, professores e autoridades, a coordenadora regional de educação local, professora Rosângela Cândido Marum, recebeu da Seduc materiais e equipamentos para atendimento às necessidades operacionais e desenvolvimento educacional nas escolas da rede estadual localizadas em Ji-Paraná, Presidente Médici, Alvorada do Oeste e Urupá. “Esses materiais e equipamentos fortalecem a proposta do governo em aumentar a qualidade do serviço prestado em sala de aula com o objetivo de aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) até 2021”, disse Marum, agradecida ao governo estadual pelos esforços em transformar a educação rondoniense. O ato solene de abertura do ano letivo, que marcou o início das aulas em todas as escolas da rede estadual em Rondônia, foi prestigiado por autoridades estaduais e municipais. O prefeito de Ji-Paraná, Marcito Pinto, que abriu o ano escolar municipal no dia anterior, ressaltou os investimentos do governo estadual na educação. “O resultado obtido pelo governo é a imagem da autonomia concedida aos gestores da pasta”.

Fonte

Texto: Paulo Sérgio

Fotos: Esio Mendes

Secom – Governo de Rondônia