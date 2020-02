Governo de Rondônia cria cinco novos colégios militares e fortalece mobilidade na educação

A criação dos colégios militares é um pedido da população,” ressaltou Marcos Rocha. A criação dos colégios militares é um pedido da população,” ressaltou Marcos Rocha.

Na manhã da segunda-feira (17), o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, assinou os decretos de criação de cinco unidades do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM), por transformação de escolas estaduais em colégios militares, e realizou a entrega oficial 15 veículos para a Secretaria Estadual de Educação (Seduc). “A criação dos colégios militares é um pedido da população,” ressaltou Marcos Rocha.

Com a assinatura dos decretos foram transformadas em novas Unidades do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM), a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Padre Ezequiel Ramin, em Alta Floresta do Oeste; Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 28 de Novembro, em Ouro Preto do Oeste; Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, em Cacoal; Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Alkindar Brasil de Arouca, em Guajará-Mirim; Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Raimundo Cantanhede, em Jaru.

Para o governador Marcos Rocha, que foi professor do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM), em Porto Velho, a implementação das escolas militares no Estado é uma forma de contribuir de forma efetiva com a educação por meio da introdução da disciplina. “Eu sempre digo que sem ordem não há progresso, isso está estampado na nossa bandeira, a bandeira do Brasil. Eu vejo o colégio militar como uma outra forma de você educar, a gente não pode desmerecer a educação tradicional, é claro! Mas temos que entender que o colégio militarizado, para aquelas crianças que gostam da área, não é um internato. Mas, sim, uma forma de receber o professor em pé, de prestar continência, de saber que entre os alunos também têm hierarquia. Isso é bom para o Brasil, é bom para o nosso Estado, é bom para as famílias,” explicou.

O Estado conta com oito colégios militares em funcionamento, sendo sete administrados pela Polícia Militar (Colégio Tiradentes) e um pelo Corpo de Bombeiro (Dom Pedro II). As unidades se concentram nos municípios de Porto Velho, distrito de Jaci-Paraná, Ariquemes, Ji-Paraná, Vilhena e Rolim de Moura.

O secretário da Seduc, Suamy Vivecananda Lacerda Abreu, disse que as escolas militares têm o fortalecimento da educação pela organização e disciplina. “Queremos levar a mesma qualidade de ensino das escolas militares para as escolas tradicionais. Cuidaremos de nossos filhos com a missão de levar a melhor educação para todos de Rondônia”.

Durante a solenidade, o governador coronel Marcos Rocha entregou para o secretário da Seduc as chaves de 15 veículos utilitários que serão distribuídos para o monitoramento dos programas Educacionais; Conselho de Alimentação Escolar do Estado de Rondônia (Caero); Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) (Cacs) e para a Comissão de Fiscalização da Coordenadoria Regional de Educação de Costa Marques, Distrito de Extrema, Machadinho D’Oeste e Porto Velho. Com esse trabalho conjunto entre o legislativo, Seduc, coordenadores, professores, pais e alunos, vamos fortalecer a educação e melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e fazer com que nosso Estado seja visto nacionalmente como um dos melhores no tocante à educação, moradia, segurança e saúde. As novas unidades do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM) é um anseio antigo da população que contou com a contribuição da indicação dos deputados estaduais Adailton Fúria, Cabo Jhony Paixão, Cassia das Muletas, Cirone da Tozzo, Dr. Neidson, Jean Oliveira. Participaram do evento o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, o secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), coronel PM José Hélio Cysneiros Pachá, o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), coronel Demargli da Costa Farias, o comandante geral da Polícia Militar(PM), coronel Mauro Ronaldo Flôres Corrêa, o secretário Estadual de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Elias Rezende de Oliveira, entre outras autoridades presentes.

Fonte

Texto: Dhiony Costa e Silva

Fotos: Ésio Mendes e Daiane Mendonça

Secom – Governo de Rondônia