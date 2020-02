Cilindro de gás explode e carro fica destruído em posto de combustível na PE-15, em Paulista

Veículo com casal de RO pega fogo na BR-364 durante viagem para o Acre



Por volta das 07h desta quinta feira (13), uma equipe da PRF estava em um posto de combustível, próximo a Itapuã do Oeste, onde realizavam abastecimento da viatura, quando foram abordados por um veículo com excesso de integrantes, no qual o condutor desceu dizendo que apenas haviam dado socorro a uma família de Jaru, da qual o veículo teria pegado fogo durante uma viagem sentido ao Acre.

A PRF juntamente com o proprietário do veículo foram até o local do ocorrido, na altura do Km 613 na BR-364, onde ao chegarem foi verificado que as chamas já haviam consumido cerca de 40% do carro, um Toyota Corola.

Segundo informações do condutor, ele a esposa e um sobrinho estavam seguindo em viagem para a casa de um parente no Acre, quando cerca de 5Km após Itapuã do Oeste sentido a Porto Velho, teria acendido uma luz no painel do veículo, ele teria descido para verificar o motor, e vendo que não havia aparentemente nada de anormal, ele retornou para dentro do veículo e seguiu viagem, e após dirigir por média de um Km, percebeu que estava saindo fumaça do motor, ele estacionou e desceu para verificar, momento em que as portas do veículo travaram e os demais ocupantes do veículo ficaram presos.

Neste momento, eles entraram em desespero, mas por sorte conseguiram abrir o porta malas, por onde a esposa e o sobrinho conseguiram sair, salvando apenas a bolsa de mão na qual havia os documentos.

A PRF acionou uma equipe do corpo de bombeiros em Porto Velho, mas devido a distância em que era de um ponto ao outro, e as chamas estarem se espalhando rápido demais, não foi possível atender ao chamado, pois não daria para chegar a tempo de salvar o veículo.

A família não sofreu nenhum dano ou ferimentos, houve apenas a peca do veículo, que ficou totalmente destruído pelas chamas.