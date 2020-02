Auditores fiscais flagram homem com mais de 700 celulares com destino a Rolim de Moura

O menor de 13 anos já havia sido apreendido nesta quarta-feira (12) após furtar um capacete no Bairro Centro, em Alta Floresta.

Durante a manhã desta sexta-feira (14), a Polícia Militar de Alta Floresta recuperou duas motocicletas que haviam sido furtadas em oficinas de moto. A recuperação dos veículos foi possível após a verificação de imagens de câmeras de segurança dos locais.

Diante de imagens fornecidas do local uma equipe da Policia Militar chegou até um menor de 13 anos que assumiu ter participado dos furtos das duas motocicletas, e ainda informou que um outro menor de 15 anos atuou nos furtos juntamente com ele.

Os furtos das motocicletas ocorreram na madrugada do dia 11/02 em uma oficina de motos localizada na Avenida Rondônia e o outro aconteceu no dia 14/02 em uma oficina localizada na Av: Rio Grande do Sul no Bairro Centro.

Os veículos tratam-se de uma motocicleta Honda Cg 125, de cor vermelha, e uma Honda Nxr Bros de cor preta placa NCE 9159.

A motocicleta Honda Cg Titan de cor vemelha, encontrava-se abandonada na RO 383 km 11, na beira da estrada em meio ao capim, sem a tampa do tanque e com o banco arrancado. A motocicleta Honda Bros de cor preta placa NDC-5073 encontrava-se no interior de uma casa abandonada na Av: Pará próximo a Igreja Adventista.

Diante dos fatos, o menor de 13 anos foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil juntamente com seu responsável para medidas cabíveis, o outro menor de 15 anos indicado como participante nos furtos foi qualificado para posterior indagação sobre os fatos.

As motocicletas recuperadas também foram encaminhadas a Delegacia de Polícia Civil para posteriormente serem restituídas aos seus proprietários.

O menor de 13 anos já havia sido apreendido nesta quarta-feira (12) após furtar um capacete no Bairro Centro, em Alta Floresta.

Fonte: www.190online.com