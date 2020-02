SIPAM: Confira a previsão do tempo para o final de semana em Rondônia

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que o sábado será de pancadas de chuvas e trovoadas em todo o Estado. O tempo deverá variar de nublado a encoberto em todas as regiões de Rondônia. a instabilidade ainda sofre influência da Zona de Convergência de Umidade – ZCAS, que apesar de perder força ainda esta atuante.

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que um sistema de baixa pressão influencia o tempo no Oeste e Sul do Estado. Com isso o tempo deverá ser mais fechado nessa região, onde a nebulosidade deve variar de nublado a encoberto. Nas demais regiões do Estado ainda existe bastante instabilidade presente em toda sua atmosfera, e o tempo deverá permanecer nublado neste domingo. A previsão será de pancadas de chuvas e trovoadas a qualquer hora em todo o Estado.

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a segunda-feira amanhecerá com bastante nebulosidade em todo o Estado. O céu deve amanhecer nublado em todo o Estado. Somente haverá períodos de céu encoberto no Vale do Guaporé. A previsão permanece com pancadas de chuvas que poderão ser acompanhadas de trovoadas.

Fonte: Assessoria de Imprensa