INUSITADO: Motorista argentino é multado por transportar sogra no porta-malas em Florianópolis

A poluição é um problema mais do que urgente no nosso planeta. As consequências disso têm sido realmente terríveis, ao meio ambiente. O descarte incorreto e irresponsável do lixo acaba poluindo as águas, o solo e até mesmo a fauna. A verdade é que todos estão sendo afetados. Já vimos inúmeras notícias de animais marinhos, que morreram por ingestão de plástico, fruto da poluição. São quilos e mais quilos de plástico, machucando e matando esses animais. E esse problema não afeta apenas as baleias, tartarugas e demais animais marinhos, todos os animais estão sofrendo com isso.

Um vídeo recente mostra uma cobra “vomitando” uma garrafa plástica. E as imagens são a prova mais chocante disso. Todos animais estão correndo risco de se intoxicarem com o plástico. E tudo isso, é culpa dos humanos. É injusto que os animais paguem o preço pelas nossas ações. O caso da cobra aconteceu na Índia, e felizmente, o animal conseguiu sobreviver depois de expulsar o objeto do corpo. É bem provável que a cobra tenha confundido a garrafa com uma presa.

O vídeo

Tudo aconteceu na pequena cidade de Goa, no oeste da Índia. Um homem, identificado como Goutham Bhagat, foi quem registrou o momento, em que a cobra cospe uma garrafa de plástico do estômago. As imagens são ao mesmo tempo chocantes e muito tristes.

Bhagat trabalhada com animais, como funcionário do Serviço Florestal da Índia. Ele se dedica a capturar espécies selvagens e devolvê-las aos seus habitats naturais. Ele acredita que, muito provavelmente, a cobra tenha se confundido, e achado que a garrafa era algum tipo de animal, que poderia ser o seu almoço.

No vídeo, publicado em sua conta no Facebook, é possível ver a cobra, depois de capturada se esforçando arduamente para expulsar a garrafa do seu organismo. “Quando vi a cobra com um caroço no estômago, pensei que ela devesse ter comido algo que não podia digerir, mas não tinha ideia de que cuspiria uma garrafa de plástico vazia”, ??disse o homem.

Depois de ser compartilhado em outra rede social, no caso o Twitter, o vídeo se tornou viral, e abriu um debate importante sobre a poluição plástica e as consequências para a vida selvagem.

Como a cobra conseguiu fazer isso?

As pessoas ficaram chocadas com as imagens e se perguntaram como a cobra foi capaz de expulsar a garrafa do seu corpo, de forma voluntária. Bhagat explica, que as cobras têm essa habilidade especial, de expelir algo que não lhe faz bem. Infelizmente, outros animais, como as baleias, por exemplo, não conseguem fazer o mesmo. Em alguns animais, a simples tentativa de expelir algum material tóxico, poderia causar muita dor e até levar à morte do animal.

Hoje, na Índia, são gerados mais de 9,46 milhões de toneladas de resíduos plásticos, todos os anos. Desses, apenas 60% são recolhidos de forma correta. Mas esse não é um problema exclusivo da Índia, todos os demais países do mundo também têm a sua contribuição para a poluição. Então, se nada for feito, cenas como essa, serão cada vez mais comuns.

FONTE: Fatos Desconhecidos