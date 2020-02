Explosão mata sogro e genro durante soldagem de caminhão tanque carregado de combustível

Um homem alugou um Maserati, avaliado em R$ 340 mil (no mercado local), e resolveu testá-lo um dia antes do casamento. Não deu certo. O noivo, de 25 anos, bateu com o carrão de luxo em Thionville (França). O veículo pegou fogo após e colisão e peritos o avaliaram como “perda total”.

O noivo, que não teve o nome revelado, estava dirigindo acompanhado de três parentes quando bateu em uma mureta na tarde da última sexta-feira (7/2). Nenhum ocupante doi Maserati ficou ferido com gravidade, contou reportagem do jornal “Le Républicain Lorrain”. O condutor estava supostamente embriagado. Ele foi multado no equivalente a R$ 640.

O carro seria usado para levar a noiva ao local do casamento. De acordo com a publicação, o noivo perdeu o valor depositado como caução para eventuais danos ao Maserati. O dinheiro seria recuperado após a cerimônia e usado na lua de mel do casal.

Fonte: Extra