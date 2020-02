Delegacia da Policia Civil e Reinaugurada em Alta Floresta D´Oeste Ro

Dados do CPRM mostram que Rio Madeira está com 15 metros nesta quarta-feira — Foto: Reprodução Dados do CPRM mostram que Rio Madeira está com 15 metros nesta quarta-feira — Foto: Reprodução

O rio Madeira atingiu nesta quarta-feira (12) a cota de alerta [de 15 metros] em Porto Velho. A informação é do Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Madeira. Esta é a primeira vez no ano que o nível do rio chega aos 15 metros.

Segundo o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o nível do rio aumenta disparadamente desde o último sábado (8), quando saiu de 13,99 metros para 14,54 metros em 24 horas. Na segunda-feira (11), o G1 mostrou que a régua de medição já marcava 14,78 metros e desde então a água não parou de subir.

A subida repentina do nível do rio é resultado das intensas chuvas na cabeceira do rio Madeira, na Bolívia.

A prefeitura da capital ainda não decretou o plano de atuação durante a cota de alerta.

Cheias históricas

Segundo a Defesa Civil, 17 metros é a cota de transbordamento para uma eventual cheia na capital.

Quando registrou a cheia histórica, em 2014, o nível do rio Madeira passou dos 19 metros. Milhares de pessoas foram retiradas de casa.

Outro ápice do nível do rio foi em 9 de abril de 2007, quando o Madeira chegou a 17,52 metros. Na época, a enchente invadiu bairros, distritos e afetou cerca de 1,6 mil famílias somente em Porto Velho.