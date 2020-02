Rafael Rigon do (PSD) lança seu nome a pré-candidato a Vereador de Alta Floresta Ro

Faltando pouco menos de um ano para as eleições municipais, diversos nomes vêm surgindo, um deles é o de Rafael Rigon. Rafael é um jovem Farmacêutico onde atua a profissão na farmácia Floresta Farma, nascido em Alta Floresta, conhecido por seus trabalhos filantrópicos, inclusivos e de um discurso marcante, Rafael vice-presidente do PSD em Alta Floresta vem se despontando como um jovem líder, o que tem feito o mesmo a ser cotado como pré-candidato a vereador.

Com enfoque em causas sociais, as principais bandeiras da qual defende, estão a juventude, saúde, educação e defesa de minorias.

Ao ser questionado sobre o assunto o “Rafael” diz: “Tenho realmente recebido muito apoio, o que para mim é uma honra e ao mesmo tempo gratificante, pois as pessoas veem as causas que defendemos e que beneficia a todos, tenho hoje grandes lideranças políticas o qual me apoiam mas o maior apoio que me fortalece a seguir nesse caminho é a população e amigos que tem os mesmos ideias e que buscam uma verdadeira mudança na política hoje em Alta Floresta.

Vejo que Alta Floresta tem um grande potencial para o progresso, e que se for para trabalhar com a opinião pública ao meu lado trazendo a verdade realidade do nosso município escancarando o que os dois maiores grupos políticos fazem com a prefeitura de nosso município ficarei lisonjeado em ajudar”.

