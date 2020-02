Homem armado reage a assalto em ônibus e mata três bandidos

Uma grávida de 25 anos foi presa, na noite de terça-feira (11), por matar o marido com uma facada durante uma discussão em Porto Velho. De acordo com boletim de ocorrência, o caso aconteceu na residência onde o casal morava, no bairro Novo Horizonte, Zona Sul. A suspeita relatou à polícia que frequentemente era agredida pelo companheiro.

Conforme a Polícia Militar (PM), a mulher estava em casa com o esposo, de 42 anos, quando avisou que ia até a casa de uma amiga com os dois filhos. Em seguida o homem começou a gritar, assustando a mulher e as crianças. Com isso, a esposa se armou com uma faca da cozinha.

Com a aproximação brusca do homem, ela desferiu um golpe de faca na altura do tórax da vítima, segundo a PM.

Quando os policiais chegaram na casa a mulher estava abraçada ao corpo da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi chamado, mas o homem morreu dentro da casa.

Por estar grávida, a suspeita foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber cuidados médicos, e depois conduzida à Central de Polícia.

O delegado plantonista, Thales Emanuel Beiruth, entendeu que se tratava do flagrante de um homicídio e determinou a prisão da suspeita e a transferência a um presídio de Porto Velho.