Energisa comunica o motivo da falta de energia no dia 12 em Alta Floresta, Santa Luzia e São Felipe

A Energisa Rondônia está com um cronograma intenso de obras em todo o estado de Rondônia. De 11 a 17/02/2020, oito municípios receberão obras de melhorias e manutenções, como deslocamento e substituição de postes de rede de média e baixa tensão, construção de manutenção da rede elétrica, limpeza de faixa, substituição de cruzetas, instalação de equipamentos mais modernos e outros serviços.

As obras têm impacto direto na melhoria da qualidade do fornecimento de energia e ampliação do sistema elétrico. O gerente do departamento de construção e manutenção da Energisa Rondônia, Alfredo João de Brito, explica que a maioria das obras é feita com a rede de energia ligada, por equipes de Linha Viva, especializadas neste trabalho, no entanto, quando não é possível, por questões técnicas e de segurança, a Energisa Rondônia faz um desligamento programado para executar as melhorias. “Os desligamentos acontecem em locais pontuais (ruas, bairros e zona rural) para melhorar a rede de distribuição de energia”, explicou.

Para fazer o desligamento, a Energisa Rondônia comunica aos seus clientes onde haverá obras e serviços de manutenção, informando a data e o período que ficará sem energia. Assim, os clientes podem se programar e minimizar os impactos na sua rotina do dia a dia. Esses avisos são realizados por meio de jornais impressos e no site www.energisa.com.br . O cliente também pode consultar os desligamentos programados para a sua região através do 0800 647 0120.

Confira as localidades com desligamento para o período de 11 a 17/02/2020

Dia 11/02/2020 (Terça-Feira)

OURO PRETO DOESTE

Horário: das 13h às 19h.

Local: Linha 202, Entre Linha 133 E Linha 153.

Dia 12/02/2020 (Quarta-Feira)

OURO PRETO DOESTE

Horário: das 13h às 19h.

Local: Rua Olavo Bilac, Bairro Bela Floresta.

Dia 12/02/2020 (Quarta-Feira)

OURO PRETO DOESTE

Horário: das 13h às 19h.

Local: Rua José Wensing, Bairro Jardim Novo.

Dia 12/02/2020 (Quarta-Feira)

PRESIDENTE MÉDICI

Horário: das 13h às 19h.

Local: BR 364, Sentido Cacoal.

Dia 12/02/2020 (Quarta-Feira)

CHUPINGUAIA

Horário: das 07h às 13h.

Local: Linha 105 Sentido Novo Plano

Dia 13/02/2020 (Quinta-feira)

CHUPINGUAIA

Horário: das 07h às 13h.

Local: Linha 120 e 125 Estrada Fazenda Juliana.

Dia 13/02/2020 (Quinta-feira)

ARIQUEMES

Horário: das 07h às 13h.

Local: Av. Capitão Silvio Entre Travessa Terra e Vênus.

Dia 13/02/2020 (Quinta-feira)

ARIQUEMES

Horário: das 07h às 13h.

Local: Na Travessa Claudio Manoel e ruas Gregório de matos e Euclides Da Cunha.

Dia 13/02/2020 (Quinta-feira)

OURO PRETO D’OESTE

Horário: das 13h às 19h.

Local: Rua Francisco Mauricio, Bairro Jardim Novo Horizonte.

Dia 13/02/2020 (Quinta-Feira)

ARIQUEMES

Horário: das 13h às 19h.

Local: Gregório de Matos, Euclides da Cunha e Av. Guaporé entre estas duas ruas, Setor 06.

Dia 14/02/2020 (Sexta-feira)

JI-PARANÁ

Horário: Das 13 às 19h.

Local: BR 364 Sentido Estrada Do KM 15 Sentido Médici.

Dia 14/02/2020 (Sexta-feira)

ARIQUEMES

Horário: das 07h às 13h.

Local: Na Rua Ursa Menor e Av. Hugo Flay.

Dia 14/02/2020 (sexta-Feira)

ARIQUEMES

Horário: das 07h às 13h.

Local: Av. Capitão Silvio – condomínio Porto Belo.

Dia 14/02/2020 (sexta-Feira)

ARIQUEMES

Horário: das 13h às 19h.

Local: Av. Capitão Silvio, Setor De Áreas Especiais.

Dia 15/02/2020 (Sábado)

ARIQUEMES

Horário: das 13h às 19h.

Local: Av. Capitão Silvio entre a Travessa França e Espanha.

Dia 15/02/2020 (Sábado)

JI-PARANÁ

Horário: das 07h às 13h.

Local: Rua Plácido De Castro, Bairro Parque São Pedro.

Dia 15/02/2020 (Sábado)

COLORADO DO OESTE

Horário: das 07h às 13h.

Local: BR435 sentido Vilhena.

Dia 17/02/2020 (Segunda-Feira)

ARIQUEMES

Horário: das 13h às 19h.

Local: Av. capitão Silvio entre a Travessa Espanha próxima da travessa Portugal.

Dia 17/02/2020 (Segunda-Feira)

ARIQUEMES

Horário: das 13h às 19h.

Local: Av. Perimetral Leste, Setor 02.

Dia 17/02/2020 (Segunda-Feira)

THEOBROMA

Horário: das 07h às 13h

Local: Rua José Araujo com Rua Monte Sião.

Dia 17/02/2020 (Segunda-Feira)

ARIQUEMES

Horário: das 07h às 13h

Local: Br. 364 Trevo Próximo a Coca-Cola.

Dia 17/02/2020 (Segunda-Feira)

THEOBROMA

Horário: das 13h às 19h.

Local: Rua Arthur Nink – Bairro Centro.

Dia 17/02/2020 (Segunda-Feira)

PORTO VELHO

Horário: das 07h às 13h.

Local: Av. Tenreiro Aranha c/ Àlvaro Maia.

Horário: das 07h às 13h.

Local: Av. Senador Àlvaro Maia entre Campos Sales e Tenreiro Aranha.

Horário: das 07h às 13h.

Local: Av. Farquar.

Horário: das 07h às 13h

Local: Rua Oziel c/ Getúlio Vargas.

Horário: das 13h às 19h.

Local: Rua Suriname entre Rua Petunia e Costa Rica.

Horário: das 13h às 19h.

Local: Av. Imigrantes após a Farquar sentido a balsa.