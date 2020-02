Wanessa Camargo fala sobre depressão: ‘Fiquei 8 meses procurando um norte’

Cantora conta sobre sua constante batalha contra a síndrome do pânico

Wanessa Camargo, 37 anos, completa duas décadas de carreira em 2020. E que trajetória: durante esse período ela foi do pop para o eletrônico, do hip hop para o sertanejo, e agora está de volta ao pop. Para a cantora, essa constante mudança faz parte da sua personalidade. E quem sabe o próximo álbum poderá se de rock pesado (brincadeira).

Nascida em Goiânia, mas há tempos radicada em São Paulo, a cantora é filha de Zezé di Camargo, um dos maiores nomes da música sertaneja em todos os tempos. Wanessa fala das dificuldades de sair à sombra do pai. A recente separação de Zezé com Zilu, mãe da artista, também entra em pauta. Wanessa comenta como superou o fato de que os pais não está mais juntos e que nos últimos tempos se aproximou de Graciela Lacerda, atual mulher do pai.

Fonte: Veja