URGENTE: Carreta carregada de algodão tomba na BR-364 e pega fogo – VÍDEO

A Rodovia Br-364, na altura do km 356, sentido Cuiabá – Rondonópolis, está interditada desde às 9h15 desta terça-feira (11) quando o motorista de uma carreta, carregada de algodão, perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou na Serra de São Vicente, em Santo Antônio do Leverger (34 km da Capital).

Após à queda, a carga pegou fogo e atingiu todo o veículo, que ainda está caído à margem da via.

Uma equipe de resgate da Rota do Oeste, concessionária que administra a rodovia, foi acionada para prestar os primeiros socorros ao motorista, mas como ele não teve ferimentos graves assinou termo de recusa de encaminhamento médico.

Outra equipe da Rota do Oeste continua no local controlando o trânsito e dando apoio ao trabalho do Corpo de Bombeiros.

Ocorrência está em andamento e ainda não tem previsão para liberação da pista.