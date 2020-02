Solicitação de renovação de outorga de Sineide da Cruz Prado

A SRA UATT KELLIS DA SILVA BARBOSA, com sede à LINHA P- 46 KM 11.5, LOTE 14-X, GLEBA 03, SETOR PARECIS 1, Alta Floresta D´Oeste Estado de Rondônia CEP; 76954-000 devidamente cadastrado no CPF nº, 684.724.802-59, torna público que requereu junto a COLMAM/SEDAM, em 06 DE FEVEREIRO DE 2020, a solicitação de PEDIDO DE LICENÇA DE OPERACAO ATIVIDADE DE PISCICULTURA EM 3.70 HECTARES DE LAMINA DE AGUA, em sua propriedade, no endereço acima descrito, com local de atividade com Coordenada Geográfica 11°58’03.08″ S 61°57’55.09″W.

Alta floresta 06 de fevereiro de 2020.

UATT KELLIS DA SILVA BARBOSA

PROPRIETARIA