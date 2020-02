Jean é atendido pela Energisa com postes e rede nas áreas do Cristal da Calama e Setor Chacareiro

A reivindicação do deputado Jean Oliveira à Energisa foi proveniente de solicitação do vereador Márcio Oliveira ao parlamentar, para posterior iluminação públicas nas áreas, pela Emdur

O deputado Jean Oliveira (MDB) reivindicou à Energisa Distribuidora Rondônia, por solicitação do vereador Márcio Oliveira (MDB), que fosse feita a colocação de postes e rede de energia elétrica de baixa e alta tensão na região da Rua Goianésia entre as Ruas Espinélio e Av. Amazonas na zona Leste de Porto Velho, para que a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano – Emdur, possa instalar iluminação pública naquela região.

Na sua reivindicação o deputado citou o que o vereador Márcio Oliveira relatou na sua solicitação, que as comunidades do conjunto habitacional Cristal da Calama e Setor Chacareiro, há muito vem sofrendo com a falta de iluminação pública nas referidas áreas, o que ocasiona constantes roubos praticados contra moradores nessa região; com tais serviços realizados, possibilitando a iluminação pública, os moradores daquelas áreas terão mais segurança, assim como a classe estudantil que é a maior vítima de bandidos devido a escuridão da área.

Atendendo à solicitação do deputado a Energisa informou que a comunidade do conjunto habitacional Cristal da Calama está sendo atendida no momento com previsão para conclusão dos serviços em março de 2020 e o Setor Chacareiro está na fase de elaboração dos projetos, para posteriormente serem programadas as obras, com previsão para atendimento até junho de 2020.

Jean Oliveira agradeceu a Energisa na pessoa do seu diretor presidente, André Luís Cabral, por realizar esse serviço que irá proporcionar maior segurança para os moradores das áreas do conjunto habitacional Cristal da Calama e do Setor Chacareiro; serviço que foi solicitado ao parlamentar pelo vereador Márcio Oliveira para aquelas comunidades.

Assessoria de Comunicação – Dep. Jean Oliveira

Porto Velho, 11 de fevereiro de 2020