Idoso é encontrado morto dentro de represa em Urupá

O Letreiro “EU AMO AFO” foi alvo de vandalismo durante o final de semana. A parte onde fica o coração, pintado em vermelho, foi pinchado com letras C.V. Instalado na Praça Castelo Branco, onde ficava o antigo chafariz, o letreiro faz parte de um projeto de um projeto que atendeu a revitalização da praça e a sinalização turística do município.

O local conta com vigias do município, mas não foi possível identificar quem praticou o ato. Uma ocorrência foi registrada para conhecimento das autoridades. Nesta segunda-feira (10), foi realizado uma nova pintura no local onde foi danificado.

Fonte: Florestanotícias.com