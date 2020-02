DER finaliza serviços na rodovia 205 que liga Machadinho d’Oeste a Cujubim

Manutenção de 78 quilômetros da rodovia 205 que há anos apresentava inúmeros transtornos, como atoleiros e lamaçal entre Machadinho d’Oeste e Cujubim Manutenção de 78 quilômetros da rodovia 205 que há anos apresentava inúmeros transtornos, como atoleiros e lamaçal entre Machadinho d’Oeste e Cujubim

O governo de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER-RO), tem trabalhado com intensidade na busca por melhor trafegabilidade nas estradas de Rondônia, cumprindo a determinação do governador coronel Marcos Rocha, de garantir infraestrutura para o desenvolvimento econômico e social em todas as regiões. Um exemplo de serviço executado com técnica e qualidade neste período chuvoso é a manutenção de 78 quilômetros da rodovia 205 que há anos apresentava inúmeros transtornos com atoleiros e lamaçal entre Machadinho d’Oeste e Cujubim.

Responsável pela 6ª Regional do DER, o residente Edson Welten informou que nos últimos dias os trabalhos de manutenção atenderam um extenso trecho da rodovia com os serviços de encascalhamento, patrolamento, substituição de bueiro por tubos metálicos e aterro para resolver problemas de alagamento. Ele também esclareceu que os serviços de drenagem e encascalhamento já atenderam a rodovia 133 para que a população possa trafegar com tranquilidade e as chuvas deixem de ser um empecilho para o escoamento da produção.

Na busca por resultados duradouros, o diretor-geral do DER, coronel Erasmo Meireles e Sá, tem priorizado a qualidade dos serviços executados, fazendo, assim, bom uso dos recursos públicos e evitando retrabalhos.