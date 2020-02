Alta Floresta: Definidos os semifinalistas do Campeonato Suíço do Serrano

Os jogos da terceira e última rodada da primeira fase do Campeonato Suíço do Serrano aconteceram neste final de semana. No sábado, dia 8, pela segunda divisão, a equipe do Botafogo perdeu para o Independente pelo placar de 3 a 2. Os gols da equipe do Independente foram marcados por Vanderlei Camargo (2) e Ério Ferreira. Roberto de Oliveira e Hercules dos Santos descontaram para o Botafogo.

A equipe Nova Aliança goleou a equipe Garça Branca por 4 a 0 (zero). Destaque para Cesar Almeida que marcou os quatro gols da partida.

Pela primeira divisão, a equipe do Botafogo perdeu novamente para o Independente pelo mesmo placar, 3 a 2. Os gols do Botafogo foram marcados por Elivelton Almeida e Júlio Cesar. Marcaram pelo Independente, Wilian Paixão, Welton Caldeira e Rodrigo Onório.

Fechando os jogos do sábado, o Garça Branca devolveu a derrota pela segunda divisão, ao vencer o Nova Aliança por 4 a 0 (zero). Os gols foram marcados por Nilton Ribas (3) e Dionei Cardoso.

No domingo, dia 9, a rodada começou com o União vencendo por 2 a 1 a equipe do Napoli, pela segunda divisão, com gols de André Henrique e Douglas Silva. Romário Gomes descontou para o Napoli.

Já o MDL perdeu para o Mixto, por 1 a 0 (zero). O gol do Mixto saiu dos pés de Ezequiel Quartezan.

Na primeira divisão, a equipe do Napoli venceu o União por 1 a 0 (zero). O gol foi marcado por Aparecido Cesar.

Mixto e MDL empataram em 2 a 2. Luan Mateus e Geovane Bone marcaram para o Mixto. Thalisson Cardoso e Luiz Gustavo marcaram para a equipe MDL.

Com os jogos da terceira rodada temos a definição das semifinais da competição. No dia 15 de fevereiro, pela segunda divisão jogam, às 15h30, Nova Aliança e Mixto. Napoli e Mixto se enfrentam pela primeira divisão, às 16h30.

No dia 16 (domingo), Independente e Mixto se enfrentam nas duas categorias. A primeira decisão começa às 15h30 com a segunda divisão. Havendo empate, a decisão sai nos pênaltis.

Todos os jogos serão realizados no Campo do Serrano, na Linha 65, na área rural de Alta Floresta D’Oeste. O campeonato faz parte do calendário de esportes montado pela Secretaria Municipal de Esportes e cultura (SEMEC).

