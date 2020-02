SIPAM: Confira como será o tempo em Rondônia nesta terça-feira, 11

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que uma Zona de Convergência de Umidade (ZCOU) se organiza sobre o centro do País e espalha muitas nuvens carregadas sobre o sul da Amazônia, inclusive em Rondônia. A previsão é de sol entre muitas nuvens no Vale do Guaporé, com pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde. Nas demais regiões rondonienses, inclusive na Capital, o dia será de tempo fechado, com céu variando de nublado a encoberto e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Há risco de grandes volumes de chuva em todo o Estado neste sábado.

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a Zona de Convergência de Umidade (ZCOU) continua sobre Rondônia neste domingo, espalhando nuvens carregadas pelo Estado. A previsão é de céu nublado a encoberto, com pouco sol e chuva a qualquer hora do dia no sul do Estado. Na Capital e nas demais regiões de Rondônia o dia será de sol e calor, com tempo nublado e com pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde. Há possibilidade de grandes volumes de chuva em todo o Estado.

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que o sistema se intensifica e vira uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) nesta segunda-feira. Com isso, áreas de instabilidade continuarão sobre Rondônia neste começo de semana. A previsão é de céu nublado a encoberto com chuva a qualquer hora do dia e risco de temporais no Vale do Guaporé e no sul do Estado. Nas demais áreas, inclusive na Capital, o dia será de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde.

Fonte: Sipam