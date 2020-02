Mulher morre ao ser arremessada de moto em batida frontal com caminhonete

Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado, 08, na Rua Afonso Pena, próximo a Ciretran de Rolim de Moura. O acidente envolveu moto e uma carreta.

Conforme apurou a nossa reportagem, o motociclista seguia pela Rua Afonso Pena sentido à Avenida 25 de agosto, quando a cerca de 250 metros da Ciretran acabou batendo na traseira de uma carreta bitrem estacionada.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu o homem ao hospital municipal. O mesmo possivelmente traumatismo craniano e se estado é grave, ele deverá ser encaminhado para o Heuro em Cacoal.

A vítima não estava portando nenhum documento de identificação no momento do sinistro. A Polícia Militar isolou o local e após os trabalhos periciais que veio da cidade de São Miguel do Guaporé, foi liberado local.

