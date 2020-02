Álvaro Bueno deverá disputar prefeitura de Alta Floresta Ro

Ações de controle de gastos do governo permitiu economia de cerca de R$ 22 milhões que foram investidos na aquisição de maquinários Ações de controle de gastos do governo permitiu economia de cerca de R$ 22 milhões que foram investidos na aquisição de maquinários

Depois de um conjunto de ações para beneficiar a sociedade nos municípios de Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste e Cacoal, o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, esteve em Rolim de Moura, na manhã de sexta-feira (7), para entregar maquinários e equipamentos. O município também foi contemplado com a sede regional da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron), que faz parte do plano de revitalização da Agência para avançar em certificações sanitárias.

‘‘Nós estamos fazendo todas as ações com critério e justiça. Nosso Estado é voltado para o agronegócio e estamos fazendo um esforço conjunto para dar condição de produzir mais. Estamos felizes em fazer essa entrega de equipamentos, pois 2019 foi o ano de planejar para que, este ano, pudéssemos fazer as entregas necessárias à população”, disse o governador Marocs Rocha.

‘‘A missão que o governador nos deu foi de alavancar o agronegócio e estamos buscando isso, inclusive com tecnologia e melhoramento genético’’, reforça o vice-governador, José Jodan.

ESTRADAS

Através do recurso do Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação (Fitha), o governo investiu mais de R$ 3 milhões na aquisição de um caminhão pipa, uma microcarregadeira com vassoura recolhedora e fresadora hidráulica para asfalto, duas motoniveladora, três retroscavadeira; duas motobomba e quatro veículos Toyota Hilux.

Os itens serão distribuídos para as residências do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) nos municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Jaru, Colorado do Oeste, Machadinho do Oeste; Alvorada do Oeste e Ouro Preto do Oeste.

‘‘Esses equipamentos vão nos ajudar a realizar nosso trabalho técnico nas estradas, o que contribui para o desenvolvimento de Rondônia’’, assegura o diretor do DER, coronel Erasmo Meireles.

AGRONEGÓCIO

Também foram entregues veículos e equipamentos, adquiridos através da economia que o governo fez do recurso de emenda coletiva da bancada federal em convênio celebrado entre a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e o governo federal, por meio do Programa Calha Norte.

Foram disponibilizados R$ 150 milhões para aquisição de equipamentos, o Estado comprou todos os que estavam previstos e ainda economizou cerca de R$ 22 milhões, que foram usados para adquirir mais 360 equipamentos. Desses novos itens, foram destinados para Rolim de Moura seis tratores, seis grades e seis carretas, investimento de mais de R$ 630 mil.

‘‘O governador pediu para potencializar a agricultura familiar e esses equipamentos vêm para isso. Estamos, também, incentivando o produtor por meio do transporte gratuito de calcário, com recurso de mais de R$ 1 milhão da Seagri. E ainda garantimos R$ 6,2 milhões do Ministério da Agricultura para adquirir mais de 80 secadores de grãos de café. Temos mais de R$ 2,5 milhões de recurso descentralizado para a Emater investir na cadeia produtiva de leite’’, pontuou o secretário da Seagri, Evandro Padovani.

NOVA SEDE DA IDARON

Importante para o produtor rural e para o desenvolvimento do Estado, faz parte das ações estratégicas do governo a reestruturação da Idaron. A iniciativa está inserida em um grande projeto, o de Rondônia conquistar novos mercados internacionais para a produção agropecuária por meio de um controle rígido das práticas sanitárias.

‘‘A Idaron é muito importante para nós. Recentemente conseguimos, junto com os produtores e Assembleia Legislativa, retirar a vacinação contra a aftosa. Isso é importante, amplia o mercado da carne do Estado para outros países, inclusive europeus’’, disse o governador ao destacar o papel importante da defesa sanitária feita pela Idaron, e que se reflete na economia de Rondônia.

A sede da Idaron em Rolim de Moura atende a região da zona da Mata. Ela foi reconstruída e ampliada, um investimento de mais de R$ 900 mil. A missão é garantir o controle de doenças que afetem o rebanho e das pragas que ameaçam a agricultura.

‘‘Esse de Rolim de Moura é o primeiro escritório regional construído na gestão do governador Marcos Rocha, e a reestruturação da Idaron está acontecendo desde o ano passado com aquisição de veículos, computadores, impressoras, tecnologia de videomonitoramento, e, agora, deu-se o início à reestruturação dos prédios dos escritórios regionais’’, afirma o presidente da Idaron, Júlio Peres.

DESENVOLVIMENTO

Acompanhado do vice-governador, José Jodan, Marcos Rocha destacou que, juntos, têm trabalhado para o desenvolvimento de todos os municípios, atendendo aquilo que a população necessita, como por exemplo a ampliação de escolas militates. Em Rolim de Moura, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Priscila Rodrigues Chagas foi transformada em colégio Militar, neste ano, através de decreto.

A primeira-dama e secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (Seas), Luana Rocha, também reforçou feitos inéditos implantados em Rondônia para avançar na assistência à população mais vulnerável por meio do programa Criança Feliz+, que pela primeira vez tem cofinanciamento. O Estado fará a transferência de renda no valor de R$ 100 para fortalecimento do vínculo entre a mãe e filhos.

A secretária ainda destacou que o governo de Rondônia fará a entrega de kits maternidade por meio do programa Mamãe Cheguei. E anunciou que há R$ 11 milhões para trabalhar a assistência social em todos os municípios. ‘‘Isso tudo é para fortalecer a base, e a nossa base é a família’’, garante Luana Rocha.

O governador também tem prestado contas, em cada município que visita, de tudo o que foi feito para retirar Rondônia do déficit orçamentário em 2019 e ter alcançado um superávit. O que é considerado resultado de um trabalho firme de controle de gastos, combate à corrupção e ações estratégicas para aplicar o recurso público com eficiência.

Marcos Rocha também comemora os avanços na área da saúde, como a licitação, em breve, para a construção do Novo Hospital de Urgência e Emergência e os mutirões de cirurgias de catarata que pretendem zerar a fila desses procedimentos no Estado. Os resultados inéditos dos estudantes das escolas públicas estaduais no Enem também foram destacados pelo governador. Ao final, o governador anunciou, ainda, que serão contratadas empresas que ficarão responsáveis por lotes de estradas e somarão com o DER na pavimentação e manutenção das estradas estaduais, uma das principais demandas da população. Ele ainda pediu que a população ore pelo Estado e trabalhe para o desenvolvimento de Rondônia junto ao governo.

