Alta Floresta – Jovem é abordado frente residência e tem moto roubada no Bairro centro

A guarnição de serviço da polícia militar do Distrito de Tarilândia foi acionada para comparecer no Sub Distrito de Jaru Uaru, onde teria um corpo as margens da estrada.

De imediato os policiais militares foram para o local e ao chegarem constataram a veracidade da informação, encontrando a vitima por nome Rivelino em óbito na beira da estrada e sem roupas.

Os policiais perceberam que o corpo foi arrastado por alguns metros e a cueca da vitima estava jogada próximo ao corpo. Logo o local foi isolado e acionada a perícia técnica para realizar os trabalhos periciais.

Fonte: JARUNOTICIA