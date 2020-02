Vândalos barbarizam patrimônio público em Cerejeiras; Polícia é acionada

Foto: Assessoria Foto: Assessoria

O crime ocorreu na zona rural do município de Santa Luzia do Oeste, por volta das 05h30min de hoje, dia 8 de fevereiro de 2020.

Diante da informação repassada por meio do número de emergência 190, uma força tarefa formada e liderada por policiais militares do serviço ordinário e do núcleo de inteligência, deslocou-se para local do crime, iniciando os trabalhos de preservação do local e levantamento de informações para elucidação do fato criminoso.

Dado o trabalho desencadeado, contando com vestígios identificados, uma das linhas de ação levou a identificação do autor do fato e a sua captura em menos de 4 (quatro) horas após o cometimento do crime.

Conforme foi apurado, a motivação do crime decorreu de um desentendimento entre as partes por motivo fútil, ao que tudo indica.

O autor do fato foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil em Santa Luzia do Oeste pelos policiais militares para a adoção das medidas cabíveis. Policiais civis colaboraram nas diligências.

Prestamos sinceras condolências aos familiares e amigos do senhor Nilson. Que Deus lhes dê conforto e abrigo neste momento de luto.

Fonte: Assessoria de Imprensa