Jaru: Acidente na BR 364, já causa mais de 10 km de congestionamento

Um acidente ocorrido nesta quinta-feira (06), na BR 364, entre os Municípios de Ji-paraná e Jaru, por sorte não resultou em fatalidade.

Nas redes sociais Cleusa Lins Carvalho, fez um relato emocionado e feliz, agradecendo o livramento do acidente que destruiu o veículo Chevrolet Corsa Sedan da família, porém não deixou, nem ela e nem seus dois filhos pequenos, com qualquer ferimento.

Segundo ela, voltava de uma consulta em Ji-paraná, quando perdeu o controle do veículo e capotou para fora da rodovia por diversas vezes, ficando o carro com a rodas para o ar no meio do mato.

Apesar do veículo ter ficado completamente destruído, ela e seus filhos saíram ilesos ao acidente.

Fonte: Jaruonline