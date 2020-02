Alta Floresta – Jovem é preso com cerca de R$ 700,00 em notas falsas após denúncia anônima

O suspeito foi detido após uma denúncia anônima.

Polícia Militar de Alta Floresta prendeu um jovem com cédulas falsas no Bairro Centro na noite desta quinta-feira (06). De acordo com a PM, o suspeito foi detido com cerca de R$ 700 reais em notas falsificadas, após uma denúncia anônima, o jovem de 20 foi abordado pelos militares e em revista pessoal foi localizado as notas falsas em seu bolso, sendo dez notas de 50,00 reais e duas notas de 100,00 reais.

Ao ser indagado sobre a procedência das notas o jovem afirmou que havia adquirido o dinheiro falsificado através de uma venda de uma motocicleta mas que não conhece a pessoa.

O suspeito foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrada a ocorrência.

Fonte: www.190online.com