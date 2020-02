Zona de Convergência deve formar nuvens carregadas em Rondônia nesta sexta, 07

Confira a previsão do tempo

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que uma Zona de Convergência de Umidade (ZCOU) deve ser formar sobre Rondônia nesta sexta-feira e espalhará muitas nuvens carregadas pelo Estado. A previsão é de um dia de céu nublado a encoberto com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia na Capital e em quase todo o Estado, com risco de chuva volumosa. Apenas no Vale do Guaporé o sol aparece um pouco mais. O tempo fica nublado e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde.

Fonte: Sipam