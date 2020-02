Vagão de carreta se desprende e tomba na BR-364 na manhã desta quarta-feira, em Presidente Médici

Foto: PRF Foto: PRF

Carreta Bitrem que saiu da cidade de Ji-Paraná para buscar combustível na cidade de Porto Velho acabou saindo da pista na altura do Km 402, próximo a curva da morte, na BR 364, entres os municípios de Ouro Preto do Oeste e Jaru. O fato ocorreu por volta das 15:h45m de ontem, segunda-feira, 03.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da carreta identificado como P. Evandro Bueno, no momento do acidente, chovia muito, o que causou a perda da direção e acabou saindo da pista, vindo a parar com a cabine dentro de um igarapé as margens da pista.

Populares foi quem socorreu a vítima até um hospital da cidade de Ouro Preto, policiais realizaram os testes de etilômetro tendo como negativo o resultado para alcoolemia. O motorista fraturou a clavícula e deverá passar por cirurgia nas próximas horas.

Fonte: Planeta Folha