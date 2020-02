Ariquemes recebe o ‘Energisa na Comunidade’ no próximo sábado

A ação, que visa facilitar o atendimento aos clientes, acontecerá na escola Magdalena Tagliaferro

O projeto ‘Energisa na Comunidade’, ação da Energisa para ampliar a comunicação, parceria e relacionamento com as comunidades de baixa renda, levando os mesmos serviços que são oferecidos nas agências, será realizado neste próximo sábado (8/2), em Ariquemes, região do Vale do Jamari, interior de Rondônia.

O mutirão de atendimento acontecerá na Escola Magdalena Tagliaferro (Rua Umuarama, 4847, no bairro Jardim das Palmeiras) e a intenção é atender, de forma prática e em horário diferenciado, os clientes que têm dificuldade de se dirigir às unidades da Energisa. Dentre os serviços oferecidos, será possível solicitar transferência de titularidade, religação, nova ligação, se cadastrar na tarifa social para obter desconto de até 65% na tarifa de energia.

O evento também contará com o caminhão do programa ‘Nossa Energia’ que, com ações lúdicas e educativas, orienta os clientes no combate ao desperdício de energia elétrica nas residências, contribuindo para ampliar a consciência na mudança de hábitos e comportamento para o uso eficiente e seguro da energia elétrica.

Além dos serviços, a Energisa visitará clientes que são inscritos no programa da Tarifa Social para realizar a troca de geladeiras velhas por novas e mais econômicas e para a substituição de lâmpadas eficientes com Selo Procel.

O gerente de serviços comerciais, Fernando Tupan, explica que essa forma especial de atendimento está sendo bem recebida pela população. “Em Porto Velho, o projeto já atendeu mais de dois mil clientes. O sucesso tem sido tanto, que também realizamos ações semelhantes em alguns distritos”, afirmou. No total, seis localidades foram visitadas no ano passado. Outra facilidade oferecida é a negociação de débitos com isenção de juros, multa e correção sobre o valor da dívida. “Clientes que residam em outros bairros também podem ir até o evento para solicitar os serviços”, ressaltou o gerente.

Fonte: Energisa