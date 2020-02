Polícia encontra homem nu e apodrecido dentro de casa em Manaus

Segundo o motorista, ele havia acabado de encher o tanque de sua carreta e estacionou no pátio do posto para dormir.

Um caminhoneiro estacionou a sua carreta para dormir no pátio de um posto às margens da BR-364, no município de Itapuã do Oeste e acordou durante a madrugada com dois homens furtando diesel de sua carreta.

Segundo o motorista, ele havia acabado de encher o tanque de sua carreta e estacionou no pátio do posto para dormir. Por volta de 1h30 da madrugada ele acordou ao ouvir barulho do lado de fora e quando olhou flagrou dois homens retirando óleo diesel do tanque de sua carreta.

Segundo o caminhoneiro, ele desceu da cabine do veículo gritando e um dos homens ainda teria corrido cerca de 5 metros com o galão de 50 litros cheio, mas acabou abandonando e entraram em outra carreta e fugiram. Os bandidos já tinham enchido dois galões com mais de 100 litros.

Após o susto, o motorista colocou os galões no suporte da carreta e se dirigiu a outro posto, onde, com ajuda de um frentista, recolocou o combustível no tanque do seu veículo.

Pelo barulho do motor ele acredita que o veículo dos ladrões seria uma carreta da marca Scania, o que o fez desconfiar que os ladrões sejam “companheiros” de estrada.

Fonte: A Notícia Mais – Em Polícia