Epidemiologia de Rolim de Moura alerta população sobre os riscos da Febre Amarela

A febre amarela tem importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de disseminação em áreas urbanas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti.

A febre amarela é uma doença grave, transmitida por mosquitos em áreas silvestres e próximas de matas. No estado de Santa Catarina foi confirmada a desde 2019 o quarto caso de Febre Amarela.

Desde 2016 a febre amarela tem ocupado as principais manchetes. De acordo com dados do Ministério da Saúde, de 2017 a 2018 o Brasil viveu um dos maiores surtos da doença, com mais de 7.500 casos notificados, 1.370 casos confirmados, e 483 mortes.

A maior quantidade de registros ocorreu nos estados de São Paulo, Minas gerais, Rio de Janeiro e Espirito Santo. E embora Rondônia esteja dentro da Amazônia, ficou distante desse cenário, com apenas 38 notificações, e um caso confirmado em 2018.

Segundos dados da Agencia Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa/Ro), em 2019, até o momento, foram notificados nove casos da doença, sem nenhuma confirmação.

De acordo com Paulo Messias, que faz parte da coordenação da Epidemiologia, Rolim de Moura (RO), tem uma boa cobertura vacinal, e a Secretária de Saúde está sempre alertando as pessoas para que elas procurem sempre estar imunizadas, a prevenção ainda é a melhor solução, ressalta.

“Em Rondônia houve muitas mortes dos primatas (macacos), inclusive aqui em Rolim de Moura, foi comunicado de alguns casos, foi feito a captura do material desses animais que foram encontrados mortos, no estado a maioria dos municípios tiveram esses casos. Em Rolim já tivemos um caso notificado na zona rural, onde foi localizado um animal morto, um macaco, então queremos alertar a nossa população principalmente quem mora na zona rural, encontrou um animal desse doente, com dificuldade de andar ou mesmo já morto que comunique a Secretária de Saúde, mediante isso a equipe irá até o local para fazer o recolhimento desse animal, para mandar para o analise e nessa mesma ocasião teremos que verificar a caderneta de vacinação dessas pessoas que moram próximo ao local para estar prevenindo”, ressalta Paulo Messias da Epidemiologia.

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por mosquitos vetores, e possui dois ciclos de transmissão: silvestre (quando há transmissão em área rural ou de floresta) e urbano.

O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa.

Quais são os sintomas da febre amarela?

Os sintomas iniciais da febre amarela são:

início súbito de febre;

calafrios;

dor de cabeça intensa;

dores nas costas;

dores no corpo em geral;

náuseas e vômitos;

fadiga e fraqueza.

