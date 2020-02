Com recursos do Dep. Lucio Mosquini, Alta Floresta ganha quadra de grama sintética

Para cumprir a determinação do governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, de dar continuidade aos trabalhos de manutenção nas rodovias de Rondônia mesmo no inverno amazônico, desde o início deste ano, o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER-RO) tem executado a operação tapa-buracos nas rodovias pavimentadas, como também, encascalhamento e serviços de drenagem nas rodovias não pavimentadas.

Nos meses de janeiro e fevereiro, dentre inúmeras rodovias pavimentadas atendidas, a operação tapa-buracos percorreu a RO-459, trechos que ligam os municípios de Alto Paraíso e de Rio Crespo à BR-364; RO-257 entre Ariquemes e 5ºBEC; RO-458, trechos que interligam o distrito de Triunfo à BR-364; RO-135 entre Ji-Paraná e BR-429; RO-471 entre BR-364 e Ministro Andreazza; RO-481 entre Novo Horizonte e São Miguel do Guaporé e a RO-460, entre BR-421 e Buritis.

Diversas frentes de serviços espalhadas pelo Estado de Rondônia estão executando os trabalhos de encascalhamento e instalação de tubos metálicos para drenagem, sendo executados nas estradas não pavimentadas. Além disso, cascalhos de alta qualidade, extraídos de jazidas, estão sendo aplicados em pontos críticos das rodovias, combatendo atoleiros e lamaçal.

Dentre as rodovias atendidas desde o início deste ano com os serviços de encascalhamento, a RO-370 (Rodovia do Boi), entre Corumbiara e Parecis; RO-492 entre RO-010 e RO-491; RO-133 sentido Machadinho e Nova Brasilândia; RO-133 sentido Machadinho e 2 de Novembro; RO-135 entre RO-267 e RO-481; RO-480, na linha 128; Na região de Vilhena, as rodovias 496 e 498 estão recebendo encascalhamento também; os serviços percorreram Buritis a Rio Pardo e, na região de São Francisco do Guaporé, o DER executou encascalhamento na RO-478.

Responsável pela Coordenadoria de Operações e Fiscalização do DER, o engenheiro Diego Martins Corrêa, informou que as equipes estão empenhadas em garantir resultados duráveis de qualidade. “De forma incansável, os serviços estão sendo executados pelas equipes das Usinas de Asfalto do DER, como também, pelas Residências Regionais. Com técnica, asfalto e cascalho de qualidade, as rodovias estão recebendo manutenção diariamente para que se cumpra a missão de melhorar a trafegabilidade e garantir o escoamento da produção rural, maior geradora de riquezas no nosso Estado de Rondônia”, finaliza.