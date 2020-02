Jogos marcam a segunda rodada do Campeonato Serrano

Aconteceu neste final de semana os jogos da segunda rodada do Campeonato Suíço do Serrano. No sábado, dia primeiro de fevereiro, às 14h, em jogo válido pela segunda divisão (aspirante), o Independente goleou a equipe MDL pelo placar de 5 a 0 (zero). Welliton Melo marcou dois gols. Diogo Queiroz, Ezequiel Cleres e Rogério Neves também marcaram para o Independente.

Às 15h, em jogo válido pela primeira divisão (titular), o Independente tornou o vencer o MDL. O placar foi de 2 a 1. Wilian Paixão e Cezar Carvalho marcaram para o time da Poty. Luciano descontou para o MDL.

Pela segunda divisão, às 16h, a equipe União venceu o Garça Branca por 3 a 1. Thalison Batista, André Henrique e Douglas Silva marcaram para a equipe União. Marloni Santos fez o gol do Garça Branca.

Fechando os jogos de sábado, na categoria titular, a equipe União venceu, novamente, a equipe Garça Branca pelo placar de 3 a 1. Antônio Tasca, Lucas Lima e Eder Mendes marcaram para o União. Dionei da Silva descontou para o Garça Branca.

Ainda pela segunda rodada, neste domingo (2), às 14h, pela segunda divisão, a equipe do Mixto Venceu a equipe do Botafogo por 3 a 1, com gols de Diego Henrique, Ezequiel Quartezan e Antônio Benedito Canela (Ditin). O gol do Botafogo foi marcaco por Claudir Donadia.

Na primeira divisão, o Mixto voltou a vencer a equipe Botafogo pelo mesmo placar: 3 a 1. Os gols da equipe da Linha 65 foram marcados por Luan Mateus (2) e Geovane Bone. Diovan Elias descontou para o Botafogo.

No jogo das 16h, pela segunda divisão, a equipe Napoli venceu Nova Aliança por 2 a 1, com gols de Diogo Araújo e Amos dos Santos. Vinicius Medeiros descontou para o Nova Aliança.

Na categoria titular, o Napoli também venceu. O placar foi de 2 a 0 contra Nova Aliança. Os gols foram marcados por Emerson e Cícero Pereira.

No próximo final de semana tem a terceira e última rodada da primeira fase da competição. No sábado (8), pela chave A jogam: Nova Aliança e Garça Branca. Pela chave B: Botafogo e Independente.

No domingo (9), Napoli e União jogam pela Chave A, enquanto que pela Chve B jogam, Mixto e MDL. Os jogos começam às 14 horas. O certame é realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Cultura. As finais do campeonato estão marcadas para o dia 23 de fevereiro, no campo do Serrano, na Linha 65, na área rural de Alta Floresta D’Oeste.

Fonte: Leandro Pereira