Homem morre após bater em buraco, cair de moto e quebrar o pescoço na BR-364

Na tarde da última sexta-feira (31), na Linha 78, zona Rural de São Miguel do Guaporé, uma carreta bitrem carregada com soja, que vinha da Fazenda Latreiller, no km 25 que seria transportada e entregue na empresa Central Agrícola no km 07 da BR 429 do mesmo município, acabou tombando.

Segundo informou o motorista Marinaldo Pedroso de 42 anos, o fato aconteceu por volta das 17h, e as causas que motivaram o acidente foram às condições da via.

No momento do incidente, avistou uma motoneta em sentido contrário e já percebeu a carreta afundando na lateral direita da via, ocasionando o tombamento. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

