Governo abre ano letivo com entrega de materiais, equipamentos e computadores

O governador Marcos Rocha participa na próxima quinta-feira (6), em Ji-Paraná, da abertura do ano letivo da rede estadual de ensino, em solenidade marcada para ás 8h30 no Instituto Estadual de Educação Marechal Rondon, com a presença das principais autoridades do setor e de outras áreas do Governo.

Segundo o titular da Secretaria da Educação (Seduc), Suamy Vivecananda Lacerda Abreu, a solenidade de abertura do ano letivo, que acontece simultaneamente em todas as escola da rede estadual, na verdade, é também uma comemoração dos resultados alcançados no primeiro ano da gestão do Governo, que montou e implantou uma nova estratégia de planejamento para a educação, que revolucionou o aprendizado com melhorias, pelos números e índices educacionais.

Para justificar este desempenho da educação rondoniense, que é motivo de comemoração, o secretário citou os números apurados pela própria Secretaria da Educação e os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), revelando que nada menos de 70% dos estudantes estaduais atingiram o índice de adequação que dá direito a uma bolsa de estudos do Ministério da Educação, e mais de 30% desses alunos chegaram ao nível avançado do Enem, com índice acima dos 650 pontos, que garante vaga no Programa Universidade para Todos (ProUni).

Neste ponto, Vivecananda voltou a citar o conjunto das ações e esforços do Governo do Estado nesta direção. Segundo ele, os investimentos em educação, atendendo a nova estratégia para o setor, foram direcionados ao aprimoramento do conhecimento e desenvolvimento dos alunos, com destinação de mais de R$ 6 milhões com a aquisição do “Revisa Enem”, conhecido como #AgoraVai, uma plataforma de estudo online, e o material fornecido para 12.600 alunos, de 280 escolas que ofertam o ensino médio regular e mediação tecnológica.

“O desempenho dos nossos alunos no Enem é o resultado de todo esse esforço do Governo de Rondônia”, disse.

EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS

A solenidade de abertura do ano letivo também prevê a entrega de materiais e equipamentos para atendimento às necessidades operacionais e de desenvolvimento educacional das instituições de ensino da rede estadual que serão contempladas com quatro refrigeradores, 41 kits bibliotecários com 145 títulos cada um, 54 kits de som (caixas e mesas de som, microfone sem fio, tripé e cabos), 19 mesas para cadeirantes e 192 caixas de papel A4.