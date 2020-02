Alta Floresta – Mulher tem celular roubado enquanto caminhava pela rua no Bairro Redondo

O aperfeiçoamento dos profissionais da segurança pública para oferecer melhor serviço à população é uma das missões prioritárias no Estado. Na manhã de segunda-feira (3), durante aula inaugural do curso de formação de sargentos, o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, reforçou o compromisso em oferecer condições para que os rondonienses se sintam seguros com uma Policia Militar mais qualificada e preparada para o enfrentamento à criminalidade.

Para o governador, os avanços na segurança pública fazem parte de um conjunto de mudanças aplicadas pelo governo para dar condições de desenvolvimento ao Estado. ‘‘Essa missão de governar, eu vejo como uma missão dada por Deus, para que mudanças sejam feitas como o combate à corrupção, honrar a folha de pagamento, o que muitos estados não têm conseguido, e melhorar a vida das pessoas, inclusive dando a oportunidade de aperfeiçoamento para os servidores. Por isso, estudem. Dediquem-se para aplicar o conhecimento na sociedade’’.

O Curso de Formação de Sargentos – CFS PM 2019/2020 teve início com o processo de ensino à distância em 26 de novembro do ano passado. Ao todo, 212 alunos a sargentos passam por aperfeiçoamento, sendo 139 alunos no polo de Porto Velho, 37 no polo de Ji-Paraná e 36 em Cacoal. A formatura está prevista para junho. São 930 horas/aula, distribuídas em 35 disciplinas, e ainda mais quatro disciplinas específicas para os policiais músicos.

O curso é requisito obrigatório para a promoção dos cabos a graduação de 3º Sargento da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO). ‘‘Os cursos que estamos realizando desde o ano passado demostram o zelo pela nossa corporação, e a valorização de oficiais e praças. Desejo a todos, que estão passando pela formação de sargento, sucesso, pois temos no meio deles muitos talentos que já estão fazendo a diferença no Estado, à frente de projetos importantes para melhorar o serviço da Polícia Militar’’, considera o secretário da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), José Hélio Cysneiros Pachá. Para o comandante da PM, coronel Mauro Ronaldo Flôres Correa, são iniciativas como esta, de capacitar a corporação, que tem validado a posição de destaque da Polícia Militar no cenário nacional. ‘‘Participam desse curso profissionais que fizeram muito pela Polícia Militar, foram formados em cabos em 2006 e, após quase 14 anos, estão aqui para qualificarem-se. Foram dois meses de ensino à distância e serão cinco meses de presencial, e isto é importante para que a Polícia Militar continue crescendo. A nossa Polícia Militar é referência nacional e avança, assim, tendo sinalização positiva do governador para a realização de cursos’’, afirma. Também participou da solenidade o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel BM Demargli Costa Farias, que anunciou que, em breve, o aperfeiçoamento contemplará, também, 97 bombeiros.

Fonte

Texto: Vanessa Moura

Fotos: Ésio Mendes

Secom – Governo de Rondônia