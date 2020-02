Rondônia deve comercializar pescado do Amazonas

São pescados que Rondônia não produz em cativeiros, como: pacu, sardinha, jaraqui, piau, curimatã, matrinxã e jatuarana

Na última segunda feira (27) uma reunião foi realizada no gabinete da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) com representantes da Colônia de Pescadores Artesanais do município de Humaitá (AM) para discutir a viabilização e comercialização de várias espécies de peixes do estado do Amazonas para Rondônia.

Para a comercialização acontecer será realizada uma avaliação por técnicos da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron) e Ministério da Agricultura (Mapa), com o objetivo de estudar todo o processo, como a conservação e transporte do pescado.

Humaitá está distante de Porto Velho cerca de 200 Km. A cidade tem aproximadamente 53 mil habitantes e 40% vivem do extrativismo e da pesca. Somente os moradores do município não conseguem comercializar e consumir toda a produção.

“Isso é muito importante para o município e para a população, que pode trazer seus produtos para Porto Velho. São pescados que Rondônia não produz em cativeiros, como: pacu, sardinha, jaraqui, piau, curimatã, matrinxã e jatuarana. Com esta negociação entre Porto Velho e Humaitá, os pescadores não desperdiçam os pescados, além de ajudar na renda financeira dessas famílias”, destacou o vereador de Humaitá e pescador, John Elton Auler.

O secretário da Seagri, Evandro Padovani já enviou três projetos de plantas para construção de um frigorífico em Humaitá. Com a construção desse novo empreendimento, a comercialização será ajustada e o pescado in natura será conservado por mais tempo. “Vamos encontrar uma forma legal para a venda dos pescados aqui em Rondônia, seja através do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) ou outra legislação”, afirmou Padovani.

Após a realização de todos os estudos, um Termo de Cooperação Técnica deverá ser assinado para firmar a parceria de comercialização entre os dois estados.

Participaram da reunião, representantes dos pescados artesanais do município de Humaitá (AM), Magno Candido, Juliana Magalhães, Valdeney Trindade, representante da Divisão de Pesca e Aquicultura Artesanal do MAPA, Ricardo Lopes, técnicos da Idaron e representantes da Seagri.

Fonte: Agro Rondônia