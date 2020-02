Energisa transformar a vida da Aldeia Trindade de Alta Floresta D’Oeste

Os preços da arroba do boi gordo e da carne no mercado atacadista estiveram em movimento de queda em praticamente todo o mês de janeiro, segundo pesquisadores do Cepea. No caso do boi gordo, a oferta de animais para abate esteve baixa ao longo do mês, mas frigoríficos diminuíram o ritmo de aquisição de novos lotes, devido à menor demanda doméstica por carne.

Neste caso, ressalta-se que, neste mês, é comum observar enfraquecimento na procura por carne, em decorrência do menor poder de compra da população, diante das despesas extras de janeiro. Além disso, de acordo com pesquisas do Cepea, o mercado tenta buscar um equilíbrio após as intensas elevações verificadas no encerramento de 2019.

Em janeiro (até o dia 29), a média do Indicador do boi gordo CEPEA/B3 está em R$ 193,25, sendo 8,82% inferior à de dezembro/19, mas 26,9% acima da verificada em janeiro/19, em termos reais (valores foram deflacionados pelo IGP-DI).

Fonte: Agro Rondônia