Durante assalto, ladrão com mandado de prisão em aberto desfere soco na barriga de adolescente grávida

Vítima estava com uma fratura na cabeça. Para tio da vítima, ex-marido é o principal suspeito do crime.

Uma mulher de 38 anos foi encontrada morta em cima de uma cama no Setor Chacareiro de Monte Negro (RO), Vale do Jamari, na tarde de sábado (1°). A vítima, identificada como Rosângela Almeida, estava com uma lesão na cabeça, causada por um objeto ainda não identificado. O tio de Rosângela suspeita que o ex-marido da mulher tenha cometido o feminicídio.

De acordo com ocorrência registrada, os policiais militares foram até a residência no setor chacareiro porque uma denúncia anônima informou ter ocorrido um homicídio. Ao entrarem no quarto do imóvel os agentes se deparam com Rosângela caída na cama e sem sinais vitais.

A Polícia Técnico Cientifica (Politec) e a Polícia Civil verificaram que a vítima tinha uma lesão no lado esquerdo da cabeça, mas o objeto usado no crime não foi encontrado.

Um homem se identificou aos policiais como tio da vítima e disse que a sobrinha estava sendo ameaçada pelo ex-marido. Testemunhas informaram aos policiais que o suspeito foi visto no bar na noite anterior.

O corpo da mulher foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Ariquemes e ocorrência registrada e apresentada na delegacia de polícia. O caso é investigado como feminicídio.

Fonte: G1 RO