Alta Floresta – Menores são surpreendidos por vigilante durante furto em feira

Após o furto, os dois menores ainda teria ameaçado de morte um jovem que passava pela rua.

Dois menores de idade, foram surpreendidos após um vigilante da empresa Imbatível flagra-los cometendo furto em barracão de feira. Tudo foi gravado por circuito interno das câmeras de monitoramento do local.

O fato ocorreu na madrugada deste sábado (01), em Alta Floresta (RO). Após serem flagrados com os objetos produto do furto, (duas unidades de refrigerante de 1 litro da marca coca cola), os menores ainda teriam ameaçado uma terceira pessoa que passava pela rua, que segundo PM, vítima alegou que os menores haviam-no ameaçado de morte, após pedir a ele bebida e cigarro, o que foi negado, momento em que os menores iniciaram as ameaças de morte contra vítima, dizendo que iria mata-lo. após as ameaças, vítima saiu correndo do local.

Policia Militar conduziu os menores juntamente com o conselho tutelar até a Delegacia de Polícia Civil, para registro de ocorrência de ameaça e também de furto a estabelecimento comercial.

FONTE: www.190online.com