O perigo de usar sempre a mesma garrafa de água sem lavar

O número de casos de dengue cresceu 52% em janeiro deste ano em Porto Velho, se comparado com o mesmo período do ano passado. O levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) revela que, em 2019, foram detectados 27 casos. Já este ano, houve 41 registros, mesmo antes do mês acabar.

Conforme a pasta, um relatório está em fase de conclusão para identificar os bairros do município que apontam maior incidência de focos do mosquito Aedes aegypti, além de direcionar as equipes para os trabalhos de prevenção e combate à doença. Prevenção contra o Aedes aegypti Para combater a infestação do mosquito transmissor, além o suporte das autoridades, o cidadão também pode eliminar os focos ao adotar as estratégias de combate ao mosquito. Veja abaixo: Colocar areia nos vasos de planta ao invés de água. Nos que tiverem água, limpar bem com uma escova e sabão, só tirar a água não adianta;

não jogar lixo e entulho em locais sem coleta;

limpar calhas d’água;

não deixar água parada em garrafas, tampas, baldes, bacias, pneus;

tampar a caixa d’água;

uso de repelentes;

colocar água sanitária nos ralos. Fonte: G1/Ro