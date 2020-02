Em Vilhena, homens são apreendidos pela PRF com drogas, arma e mais de R$ 80 mil em cheques

Em Nova Brasilândia (RO), uma propriedade foi invadida na manhã desta sexta-feira, dia 31, um homem tentou assaltar uma família na zona rural, porém o proprietário reagiu e atingiu o suspeito com um tiro.

O fato aconteceu na fundiária da linha 15, Km 01, a Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionados para solucionar um caso de roubo que estaria em andamento, ao chegar no local os policiais se depararam com o suspeito caído no chão, o proprietário reagiu ao assalto e atingiu o suspeito com um tiro de garrucha.

Segundo os relatos do proprietário, eles foram surpreendidos pelo suspeito, que estava em posse de uma faca, encapuzado e sozinho, mas não esperava que a vítima fosse reagir.

Os policiais acionaram uma ambulância para socorrer o suspeito, que estava sangrando muito. Os profissionais do pronto socorro estiveram no local e encaminharam a vítima para o Hospital Municipal.

Conforme relatos da Polícia o disparo atingiu a traqueia na garganta, mas devido o grave ferimento acabou não resistindo e veio a obito.

A Perícia Criminal também esteve no local para os trabalhos de praxe.

Fonte: Rolim Notícias

Roubo Zona Rural