População amarra homem que murchou pneu do carro de mulher e tentou estuprá-la em Porto Velho

Um fazendeiro da região de Sapezal, identificado como Inácio Eurico Vogt 67 anos, foi sequestrado e encontrado morto dentro de um carro na noite desta terça-feira (28), na rodovia MT 364 no km 1247 entre Comodoro e Campos de Júlio.

No boletim de ocorrência, consta que os criminosos foram interceptados por volta das 21h00, depois de pararem num posto para encher um galão de 20 litros de diesel e que os mesmos haviam deixado o veículo que conduzia longe e mantinham todo tempo comportamento suspeitos muito nervosos.

A Polícia Militar do núcleo de Campos de Júlio emitiu sinais de parada para os suspeitos, que não obedeceram e conseguiram a fuga a guarnição comunicou a via rádio com a PM de Comodoro. A dupla seguia sentido Comodoro, com um carro com placa de Sapezal, em alta velocidade A Polícia Militar de Comodoro fez um cerco próximo ao cemitério da cidade e conseguiram cessar toda ação dos suspeitos. Ao avistar um bloqueio policial, o condutor “jogou” o carro para fora da pista.

Os suspeitos pararam o carro e fugiram pela região de mata. No interior do carro, os policiais encontraram uma pessoa deitada sobre o banco.

Ela estava ensanguentada, amarrada e desacordada. Uma equipe do Serviço de Emergência foi acionada e constatou que a vítima estava em óbito.

Na checagem, a PM localizou os dados da vítima e comunicaram os familiares. A Polícia Civil e Policia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados.

Foi mantido contato com a PM de sapezal que foram até o local onde a vítima residia para passar tal situação, A esposa relatou as autoridades que o marido teria saído de casa, por volta das 18 horas e não teria feito contato com ninguém. Nenhum suspeito foi identificado e o caso é tratado, inicialmente, como latrocínio. A Polícia Civil vai investigar.

Fonte: jornalodiarioonline